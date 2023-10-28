Hamas liderlerinden Sinvar: "İsrail'in elindeki tüm esirleri bırakması karşılığında, Hamas da elindeki esirleri bırakacağı bir anlaşmayı hemen...
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Hamas liderlerinden Sinvar: "İsrail'in elindeki tüm esirleri bırakması karşılığında, Hamas da elindeki esirleri bırakacağı bir anlaşmayı hemen yapmaya hazır."
Hamas liderlerinden Sinvar: " İsrail'in elindeki tüm esirleri bırakması karşılığında, Hamas da elindeki esirleri bırakacağı bir anlaşmayı hemen yapmaya hazır."
Kaynak: AA / Güncel