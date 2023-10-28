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Hamas liderlerinden Sinvar: "İsrail'in elindeki tüm esirleri bırakması karşılığında, Hamas da elindeki esirleri bırakacağı bir anlaşmayı hemen...

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Güncel Haberler

Hamas liderlerinden Sinvar: "İsrail'in elindeki tüm esirleri bırakması karşılığında, Hamas da elindeki esirleri bırakacağı bir anlaşmayı hemen yapmaya hazır."

Hamas liderlerinden Sinvar: " İsrail'in elindeki tüm esirleri bırakması karşılığında, Hamas da elindeki esirleri bırakacağı bir anlaşmayı hemen yapmaya hazır."

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Güncel Haberler

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