Hamas Lideri İsmail Heniyye'ye Yönelik Suikast Protesto Edildi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesinde protesto edildi.

Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki cadde ve mahallelerinde toplanan Filistinliler, Hamas ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

İran'ın başkenti Tahran'da Heniyye'nin maruz kaldığı suikastı protesto eden göstericiler, İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Batı Şeria'nın Beytullahim, El Halil, Nablus, Tulkerim, Selfit, Cenin, Tubas ve Kalkilya kentlerinde de gösteriler düzenleyen Filistinliler, sık sık "Allah'tan başka ilah yoktur, Heniyye de Allah'ın sevgili kuludur", "intikam" ve "ey Yahya Sinvar dik dur, intikamımızı alacağız" sloganlarını dillendirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Heniyye'nin suikastı nedeniyle bir günlük yas ilan etmişti.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.