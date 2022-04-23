Hamas lideri Heniyye, BM Temsilcisi Wennesland ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland'ın işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'deki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Wennesland, Heniyye'yi telefonla aradı.

Wennesland görüşmede, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yükselen tansiyonla ilgili olarak bölgesel ve uluslararası taraflarla gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin Heniyye'ye bilgi verdi.

Açıklamaya göre, Wennesland, İsrail'e, "Ramazan sonuna kadar gayrimüslimlerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermeme, Batı Şeria'daki baskın ve saldırılara son verme ve Gazze'de gerilimi tırmandırmama" şeklinde üç önemli mesaj ilettiğini ifade etti.

Wennesland, Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi statüsünün korunması çerçevesinde Ürdün yönetimiyle gerçekleştirdiği temaslara da değindi.

Heniyye ise görüşmede, Mısır ve Katar'ın yanı sıra BM ile Wennesland'ın yürüttüğü temasları övdü ve bu çabaların, mevcut durumun ciddiyeti konusundaki farkındalığı gösterdiğine işaret etti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekansal olarak bölmeye çalıştığına dikkati çeken Heniyye, Gazze'de ve Mescid-i Aksa'daki bu durumun devam etmesi halinde olayların kontrolden çıkacağı uyarısında bulundu.