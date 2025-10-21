Haberler

Hamas Lideri Hayye: Ateşkes Anlaşmasına Bağlıyız

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas liderlerinden Halil el-Hayye, Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasında kararlı olduklarını ve esirlerin çıkarılması için mücadele ettiklerini açıkladı. Hayye, ABD'nin Gazze'deki saldırıların sona erdiği yönündeki güvence verdiğini de ifade etti.

Hamas liderlerinden Halil el-Hayye, Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasında kararlı olduklarını belirtti.

Mısır'da yayın yapan Kahire el-İhbariyye kanalına röportaj veren Hayye, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin üzerinden geçen yaklaşık 10 günlük süreci ve esirlerin enkaz altından çıkarılması meselesini değerlendirdi.

Ateşkes anlaşmasına ve Filistinli gruplarla varılan mutabakata bağlı olduklarını vurgulayan Hayye, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının eksiksiz bir şekilde uygulanması konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Mısır'daki Şarm el-Şeyh zirvesine işaret eden Hayye, "Burada ABD Başkanı ve büyük uluslararası tablo Gazze'de savaşın bittiğini bize teyit etti. ABD Başkanı Donald Trump ve arabuluculardan duyduklarımız, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının dönüşü olmaksızın bittiğine dair bize güvence veriyor. Bunu, Gazze'ye yönelik saldırıların son bulduğunu ABD Başkanı defalarca söyledi." ifadesini kullandı.

Hayye, anlaşmayı sonuna kadar götürmekte kararlı olduklarını belirterek, anlaşmada geçtiği üzere esirlerin tamamının çıkarılması ve teslim edilmesi konusunda da ciddi olduklarını kaydetti.

Bunlardan herhangi birinin ellerinde kalması konusunda hiçbir istek ve arzularının olmadığına dikkati çeken Hayye, "Ancak cesetlerin enkaz altından çıkarılması konusunda büyük zorluklar yaşıyoruz ve bu konuda çabalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

İnsani yardımlar meselesine de değinen Hayye, Gazze'ye giren insani yardımların sınırlı olduğuna dikkati çekerek, yardımların miktarının, Gazze'deki Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde artırılmasını umduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Omar Alothmani - Güncel
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.