Hamas Lideri Haniye, Gazze'ye Yönelik Saldırıları Durdurması İçin İsrail'e Baskı Yapılması Çağrısında Bulundu

GAZZE, 3 Mayıs (Xinhua) -- İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Arap ve uluslararası arabuluculara, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden hava saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

GAZZE, 3 Mayıs (Xinhua) -- İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Arap ve uluslararası arabuluculara, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden hava saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

Gazze'de bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanlığından yapılan basın açıklamasında, Mısır ve Katar yetkilileri ile telefonda görüşen Haniye'nin, "Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırılarını durdurmaları" çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre Hamas lideri, Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü (UNSCO) Tor Wennesland ile de görüşerek ondan Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Öte yandan Filistin kaynaklarına göre Mısır, Katar ve BM, mevcut gerilim dalgasını kontrol altına almak ve saldırıları durduracak ateşkesi sağlamak üzere Filistin ve İsrail taraflarıyla yoğun görüşmelerde bulunuyor.

Filistin güvenlik yetkilileri ve görgü tanıkları, İsrail savaş jetleri, insansız hava araçları ve helikopterlerinin, Salı gecesi Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki askeri tesislerine onlarca yoğun hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Gazze güvenlik yetkilileri, herhangi bir yaralanma vakası bildirmedi, ancak 2007'den bu yana Hamas'ın yönetiminde olan abluka altındaki kıyı şeridinin birçok bölgesinde bazı ev ve bölgelerin İsrail füzeleri tarafından vurulduğunu ve hasar aldığını teyit etti.

İsrail basınında çıkan haberlerdeyse İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlediği, militanların Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine roket ve mermi göndermeye devam ettiği, saldırılarda en az 9 İsraillinin yaralandığı, bina ve araçların hasar gördüğü belirtildi.

İçlerinde Hamas ve Filistin İslami Cihad örgütlerinin bulunduğu Filistinli militan gruplar, İsrail'in güneyine atılan roket ve mermilerin sorumluluğunu üstlendi.

Roket saldırıları, 86 gündür açlık grevinde olan önde gelen Filistin İslami Cihad üyesi Hıdır Adnan'ın İsrail hapishanesinde hayatını kaybetmesine tepki olarak düzenlendi.

Adnan'ın hapishanede hayatını kaybetmesi, Ocak ayının başlarından bu yana İsrail ile Filistin arasında alevlenen gerginliği daha da artırdı.