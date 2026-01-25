Haberler

Hamas'ın kurucularından Ataullah Ebussebih, 78 yaşında hayatını kaybetti

Güncelleme:
Hamas'ın eski Esirler ve Özgürlükler Bakanı Ataullah Ebussebih, 78 yaşında Gazze'de yaşamını yitirdi. Ebussebih'in Filistin davasına yaptığı katkılar ve ulusal mücadeleye olan bağlılığı taziye mesajında vurgulandı.

Hamas'ın kurucularından, Siyasi Büro Üyesi ve eski Esirler ve Özgürlükler Bakanı Ataullah Ebussebih, 78 yaşında Gazze'de hayatını kaybetti.

Hamas, Ebussebih'in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, Ebussebih'in Hamas Siyasi Büro üyeliğinin yanı sıra düşünür, yazar, şair ve eğitimci kimliğiyle Filistin davasına uzun yıllar hizmet ettiği vurgulandı.

Ebussebih'in siyaset, düşünce, edebiyat ve eğitim alanlarında Filistin halkının haklarını savunduğu, özellikle İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin haklarının korunmasına yönelik çalışmalarıyla öne çıktığı kaydedildi.

Gazze'de halkıyla birlikte zorlu koşullara sabırla göğüs geren Ebussebih'in, ulusal mücadeleye bağlılığına, fedakarlığına ve halkla iç içe duruşuna dikkat çekildi.

Mesajda ayrıca merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
