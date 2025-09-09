Hamas, Kudüs'teki Saldırıyı Üstlendi: 7 İsrailli Öldürüldü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Kudüs kentinde dün 7 İsraillinin öldüğü silahlı saldırıyı üstlendi.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sevgili Kudüs'ümüzün toprakları üzerinde kurulu Ramot adlı gaspçı yerleşimin kavşağında dün sabah gerçekleştirilen silahlı saldırının sorumluluğunu üstleniyoruz. Mücahitlerimiz bu operasyonda 7 Siyonisti öldürmüş, bazıları ağır olmak üzere bir kısmını da yaralamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının İsrail'i zaman ve mekan açısından gafil avladığı belirtilen açıklamada, "Bu operasyon, işgalin direnişin kaynaklarını kurutmaya yönelik tüm başarısız girişimlerinin, askerleri ve yerleşimcilerinin beklemedikleri yerlerden kanlarının dökülmesinden başka bir sonuç doğurmayacağına dair açık bir mesajdır." denildi.

İsrail'in uyguladığı toplu cezalandırmalar yoluyla caydırıcılık sağlama çabalarının başarısız olduğu, aksine bu çabaların işgalin çirkin yüzüne karşı büyük bir patlamanın fitilini ateşleyeceği değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, İsrail'in sürdürdüğü soykırım savaşının, kutsallara, toprağa ve insana yönelik saldırılarının halkın ve direnişin kararlılığıyla karşılık bulacağı kaydedildi.

Hamas da Kudüs'te 7 İsraillinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı "işgalci İsrail'in suçlarına doğal bir yanıt" olarak nitelendirmişti.

İsrail kentleri ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri zaman zaman ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan silahlı saldırılara sahne oluyor.

Filistinli gruplar bu saldırıları, Tel Aviv'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü soykırıma ve Batı Şeria'daki saldırılarına "doğal bir tepki" olarak değerlendiriyor.

Filistin verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına paralel olarak, Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler en az bin 18 Filistinliyi öldürdü, yaklaşık 7 bin kişiyi yaraladı ve 19 binden fazla kişiyi tutukladı.

İsrail, ABD desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım yürütüyor. Bu süreçte çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 64 bin 455 Filistinli yaşamını yitirdi, 162 bin 776 kişi yaralandı.

Bu süre zarfında 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de 140'ı çocuk olmak üzere 393 Filistinli ise açlık nedeniyle hayatını kaybetti.