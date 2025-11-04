Haberler

Hamas, Kaybolan İsrailli Askerin Cesedini Buldu

Güncelleme:
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de kaybolan İsrailli esirin cesedinin bulunduğunu ve Tel Aviv'e teslim edileceği hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı.

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde gömüldüğü yer kaybolan İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını ve Tel Aviv'e teslim edilmek üzere hazırlık yapıldığını duyurdu.

Telegram hesabından yazılı açıklama yapan Kassam Tugayları, İsrailli esirin cesedinin Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail ordusunun kontrolü altındaki "Sarı Hat" olarak bilinen bölgede bulunduğunu kaydetti.

Kassam Tugayları açıklamasında, İsrailli askerin naaşının teslimi için hazırlıkların sürdüğü ve yeri kaybolan cenazelerin bulunup çıkarılmasında Kızılhaç'a Kassam'dan ekiplerin eşlik etmesi ve iş makinelerinin Sarı Hat bölgesine girişinde büyük katkı sağladığını vurguladı.

Hamas Hareketi geçen pazar, aralarında Albay Asaf Hamami'nin de bulunduğu 3 İsrailli esirin cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim etmişti.

Bu üç cenazenin teslim edilmesiyle birlikte, Hamas ateşkesin başından bu yana İsrail saldırıları sonucu ölmüş olan İsrail askerlerinden 28 esirin 18'inin cenazesini teslim etmiş oldu.

Kaynak: AA / Güncel
