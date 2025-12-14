Haberler

Hamas, Kassam Tugayları komutanlarından Saad'ın İsrail saldırısında öldüğünü doğruladı

Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının komutanlarından Raid Saad'ın, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, yaptığı açıklamada, "mücahid komutan" Raid Saad'ın (Ebu Muaz), İsrail saldırısında yanındaki kardeşleriyle "şehit olduğunu" ifade etti.

"Filistin halkının, siyonist saldırganlık ve Gazze'de yürütülen soykırım nedeniyle bugün zor günlerden geçtiğini ve ağır bir acı yaşadığını" dile getiren Hayye, "İsrail'in kin ve suç dolu bombardımanlarının 70 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını ve bunların sonuncusunun da Kassam Tugayları komutanlarından Saad olduğunu" kaydetti.

Hayye, Saad'ın "on yıllarca işgalcilerle mücadele ettiğini ve kararlılığının asla sarsılmadığını ve yılmaz bir savaşçı olduğunu" vurguladı.

Raid Saad, "El-Kassam Tugayları"nın en önde gelen tarihi liderlerinden biri ve hareketin askeri yapısında yirmi yılı aşkın bir süre boyunca kilit roller oynayan isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Saad ayrıca, 2000 yılında İkinci Filistin İntifadası'nın patlak vermesiyle birlikte, askeri grupların saflarını örgütleme ve yapılandırmada belirgin rol oynamıştı.

Saad, 2003'ten bu yana Kassam Tugayları'nın askeri konseyinde üye olarak görev yapmış ve Kassam Tugayları Başkomutanı Muhammed Dayf ile yakın ilişkisiyle tanıyordu.

Saad, daha önce İsrail tarafından çeşitli suikast girişimlerine maruz kalmış ancak bu saldırılardan sağ kurtulmuştu.

İsrail'in 13 Aralık'ta ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin batısında bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu, saldırının Gazze kentinde Hamas'ın üst düzey üyesi Raid Saad'ı hedef aldığını duyurmuştu.

