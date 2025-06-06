Hamas Kalıcı Ateşkes İçin Yeni Müzakere Turu Başlatmaya Hazır

Hamas Kalıcı Ateşkes İçin Yeni Müzakere Turu Başlatmaya Hazır
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Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla yeni bir müzakere turuna hazır olduklarını duyurdu. Yetkili Halil el-Hayye, tüm taraflarla görüşmelere devam ettiklerini ve halkın acil ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştıklarını belirtti.

GAZZE, 6 Haziran (Xinhua) -- Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla "yeni ve ciddi" bir müzakere turuna hazır olduklarını duyurdu.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi ve müzakere ekibi başkanı Halil el-Hayye perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bu savaşı sona erdirmek, kalıcı bir ateşkes sağlamak ve işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini garanti altına alacak bir anlaşmaya varmak için tüm taraflarla yoğun çaba gösteriyoruz. Halkımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması, kuşatmanın kaldırılması ve onurlu bir rehine takası anlaşmasına ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

El-Hayye, yeni görüşme turu için arabulucular ve diğer aktörlerle temasların devam ettiğini belirterek, Hamas'ın ABD'nin son ateşkes önerisini reddetmediğini ancak savaşın tamamen sona ermesini sağlayacak değişiklikler talep ettiğini vurguladı.

Yetkili, "Hamas, Gazze'deki yönetimi, üzerinde uzlaşılacak profesyonel bir Filistin ulusal otoritesine derhal devretmeye hazır" dedi.

İsrail, 18 Mart'ta Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarını yeniden başlatarak Ocak ayında varılan aşamalı ateşkesi fiilen sonlandırdı. Son dönemde gerçekleştirilen birçok arabuluculuk girişimi ise kalıcı bir ateşkese ulaşılmasını başaramadı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin Perşembe günü paylaştığı verilere göre, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı Ekim 2023'ten bu yana 54.677'ye yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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