Hamas İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan Silah Kaçakçılığı İddialarına Yanıt

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, uzun yıllardır Filistin-Mısır sınırı üzerinden silah getirmediklerini duyurdu.

Hamas'a bağlı El-Aksa kanalı, Kassam Tugayları kadrolarından bir kaynağın açıklamasına dayandırdığı haberinde, İsrail'in Mısır sınırında yer alan Refah'a saldırılarına gerekçe gösterdiği, "sınırdan silah kaçakçılığı" yapıldığı iddialarını yalanladı.

"Kassam uzun yıllar boyunca hiçbir şekilde Filistin-Mısır sınırından kaçak silah temin etmiyor" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Kassam Tugaylarının kendi gücü ve yerli üretimle silah temini yoluna başvurduğu kaydedildi.

Açıklamada, bunun delilinin 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı ve daha önceki operasyonlar" olduğu ifade edildi.

Gazze'de soykırımını sürdüren İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinde ilerlemeye engel olan konuların arasında, Philadelphi Koridoru'nun geldiği belirtiliyor.

İsrail'in Gazze ile Mısır sınırındaki 14,5 kilometre uzunluğundaki Philadelphi Koridoru ve bunun 3 kilometre kadar kuzeyine kadar olan bölgeden çekilmeyi reddettiği aktarılıyor.

Tel Aviv yönetimi daha önceki açıklamalarında, "Gazze Şeridi'ne giren silahların", Refah sınır boyundan temin edildiği iddia edilmişti.