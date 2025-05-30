Hamas İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan İsrailli Askerlere Pusu

Hamas İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan İsrailli Askerlere Pusu
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Refah kentinde Arap kılığına girmiş İsrailli askerleri hedef alarak bir video yayınladı. Videoda, Kassam Tugayları'nın, İsrail askerlerinin arama yaptığı bir evin etrafında tuzak kurarak hedef aldığı görülüyor. Aynı zamanda İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de Gazze'nin Han Yunus kentinde İsrail askerlerini vurduğunu açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta "mustaribin" adı verilen Arap kılığına girmiş İsrailli askerlerden oluşan bir birliği hedef aldığı videoyu yayınladı.

Kassam Tugayları'nın yayınladığı videoda, Refah'ta İsrail uçaklarının havadan koruma sağladığı "müstaribin"lerin bir evin etrafında arama yaptığı görülüyor. Kassam mensupları ise söz konusu grubu kameralarla farklı açılardan izliyor ve daha önceden eve tuzaklanan bir bomba infilak ettiriliyor.

Videoda, söz konusu pusuda kaç İsrail askerinin öldüğü ya da yaralandığı bilgisi paylaşılmıyor.

İsrail ordusu, Gazze'ye kara saldırılarına başladığı günden bu yana Arap kılığına girmiş, Arapçayı çok akıcı şekilde konuşan ve halkın arasına karışabilen "müstaribin"leri kullanıyor. Bu özel askeri birlikler; direniş grupları hakkında istihbarat toplamak, evlerde arama yapmak, tünellerin nerede olduğunu tespit etmek ve bomba tuzaklamak gibi görevleri yerine getiriyor.

Söz konusu video, yüksek gizlilikleriyle bilinen bu birliklerin Kassam tarafından bilindiğini ve takip edildiğini gösteriyor.

Kudüs Seriyyeleri Han Yunus'ta İsrail askerlerini hedef aldı

Öte yandan İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerlerini hedef aldığını, ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Kudüs Seriyyeleri'nin Telegram hesabından yayınlanan açıklamada, Han Yunus'ta bir binanın içine sığınan ve yaklaşık 10 kişiden oluşan İsrail askeri birliğinin, "TBG" roketiyle hedef alındığı ifade edildi. İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Kassam Tugayları ile ortaklaşa düzenlenen bir operasyonda ise bir İsrail askeri gücünün anti-personel füzesiyle hedef alındığı ve yakın mesafeden çatışmaya girildiği aktarıldı. Söz konusu operasyonda ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Güncel
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