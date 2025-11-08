Haberler

Hamas, İstanbul Başsavcılığının İsrailli Yetkililer Hakkında Yakalama Emrini Destekledi

Güncelleme:
Hamas, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İsrail Başbakanı Netanyahu'nun aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında çıkardığı yakalama emrini memnuniyetle karşıladı. Açıklamada, bu adımın Türkiye'nin adalet ve insan hakları konusundaki tutumunu yansıttığı vurgulandı.

Hamas, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama emri çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda işgalci İsrail hükümetinin savaş suçlusu Başbakanı Netanyahu'nun yanı sıra eski ve mevcut terörist savaş bakanları Yoav Gallant ve Yisrael Katz'ın da aralarında bulunduğu 36 siyonist yetkili hakkında tutuklama emri çıkarmasını takdir ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu adımın, Türk halkının ve liderliğinin adalet ve insan hakları konusundaki tutumunu yansıttığı belirtilen açıklamada, aynı zamanda İsrail tarafından soykırıma maruz kalan Filistin halkıyla dayanışmasını teyit ettiği aktarıldı.

Diğer ülkelere de İsrailli liderler hakkında yakalama kararı çıkarma ve onların insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap vermeleri için çalışma çağrısı yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında, Gazze'de sistematik şekilde gerçekleştirdikleri eylemler ile Küresel Sumud Filosu'na yönelik eylemleri nedeniyle "insanlığa karşı suçlar" ve "soykırım" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlemişti.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
