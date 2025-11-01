Haberler

Hamas, İsrailli Eşirlerin Kimliği İçin Üç Ceset Teslim Etti

Güncelleme:
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, kimliği belirlenemeyen üç cesedi İsrail'e, esirlerin kimliği ile ilgili inceleme yapılması amacıyla teslim etti. İsrail, cesetlerin kendilerine ait olmadığını iddia etti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, kimliği henüz belirlenemeyen üç cesedin, incelenmesi ve İsrailli esirlerden herhangi biriyle uyuşup uyuşmadığının tespit edilmesi amacıyla dün akşam Tel Aviv'e teslim edildiğini duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, kimliği tespit edilemeyen çok sayıda cesetten 3 numuneyi teslim etmeyi teklif ettikleri, ancak İsrail tarafının numuneleri almayı reddettiği ve inceleme için cesetleri teslim almayı talep ettiği kaydedildi.

Açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen üç cesedin, incelenmesi ve kendi esirlerinden herhangi biriyle uyuşup uyuşmadığının tespit edilmesi amacıyla dün akşam Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla İsrail tarafına teslim edildiği bilgisi verildi.

"Düşmanın iddialarının önüne geçmek için bu cesetleri teslim ettik." ifadesine yer verilen açıklamada, arabuluculardan ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden, İsrailli esirlere ait tüm cesetlerin eş zamanlı olarak çıkarılması için gerekli ekipman ve personelin sağlanması istendi.

Açıklamada, bu dosyanın sonlanması için "sarı hat" içinde yer alan esirlerin cesetlerini eş zamanlı olarak ve tüm noktalardan çıkarmak için çalışmaya hazır olunduğu kaydedildi.

İsrail, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında dün gece teslim ettiği 3 cesede ait kalıntıların İsrailli esirlerden hiçbirine ait olmadığını ileri sürmüştü.

Hamas, dün gece İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen 3 cesedin kalıntılarını Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etmişti.

Kızılhaç heyetinin teslim aldığı kalıntılar, kimlik tespiti için Tel Aviv'deki adli tıp kurumuna gece saatlerinde ulaştırılmıştı.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Gazze Şeridi'nde İsrailli esirlere ait 11 cesedin kaldığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
