Hamas, İsrailli Esirlerin Cesetlerini Teslim Edecek

Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında kalan 24 ölü İsrailli esirden bazılarının naaşını bu akşam teslim edeceği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Hamas'ın İsrailli esirlerin cesetlerini teslim edeceğine ilişkin haberler, üst düzey İsrailli yetkili tarafından doğrulandı.

İsrailli yetkili, arabulucuların Hamas'a esirlerin cesetlerinin teslimi konusunda yoğun baskı yaptığını ileri sürerek Hamas'ın bu akşam bazı cesetleri teslim etmesini beklediklerini aktardı.

Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmazken yetkili, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen bu gece bir saldırı düzenlemek için hazırlıklarını sürdürdüğü tehdidinde bulundu.

Hamas, dün Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakırken 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etmişti.

İsrail'in Gazze'de 2 yıl boyunca soykırıma varan saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'nin belirli bölümünde devam eden işgali nedeniyle Hamas'ın bütün cenazelerin yerini tespit etmesini sağlamak üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırılmıştı.

Buna karşın İsrail'in yarın açılması beklenen Refah Sınır Kapısı'nı ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddederek açmayacağı aktarılmış, Hamas'ın Gazze'deki tüm ölü esirlerin cenazesini teslim edememesi bahane olarak sunulmuştu.