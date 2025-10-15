Haberler

Hamas, İsrailli Esirlerin Cenazelerini Teslim Edecek

Hamas, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında iki İsrailli esirin cenazesinin yerel saatle 22.00'de teslim edileceğini duyurdu. Teslim mekanizmasıyla ilgili detaylar ise paylaşılmadı.

Hamas, ateşkes ve esir takası kapsamında yerel saatle 22.00'da İsrailli 2 esirin cenazesinin teslim edileceğini duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaptığı kısa açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, 2 İsrailli esirin cenazesinin daha yerel saatle 22.00'de teslim edilmesine ilişkin karar alındığı kaydedildi.

Kassam Tugaylarının açıklamasında, cenazelerin teslim mekanizması ve yeri hakkında detaylı bilgi verilmedi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da gün içerisinde yer alan haberde ise "İsrail'in bu gece Gazze'den 5 esirin cenazesini teslim almaya hazırlandığı" aktarılmıştı.

Hamas, ateşkesin ardından 28 ölü İsrailli esirden 7'sinin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla Tel Aviv yönetimine teslim etmişti.

İsrail'in saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkım nedeniyle geriye kalan İsrailli esirlerin cenazelerinin bulunmasının zaman alacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
