Hamas, İsrailli esirlerin aileleriyle telefon görüşmesine izin verdi

Hamas, İsrailli esirleri salıvermeden önce aileleriyle telefon görüşmesi yapmalarına izin verdi. Bu durum, geçmişteki esir takaslarında görülmemiş bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

İsrailli esir Matan Zangauker'in annesi Ainav'ın telefonda oğluna, "Matan, eve dönüyorsun. Hepiniz geri dönüyorsunuz. Savaş bitti. Eve dönüyorsunuz." dediği aktarıldı.

İsrailli esirler ile aileleri arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin, İsrail ile Hamas arasında geçmişte yaşanan takas anlaşmaları tarihinde ilk kez yapılması dikkati çekiyor.

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan 7 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetinden teslim aldığını duyurmuştu.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında ilk etapta 7 İsrailli esiri teslim etmiş, İsrail ordusu ise Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetinin İsrailli esirlerin teslim alınacağı ikinci noktaya doğru hareket ettiğini bildirmişti.

