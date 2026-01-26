Haberler

Kassam Tugayları: Gazze'deki İsrailli esir Gvili'nin cesedinin yerini arabuluculara bildirdik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esir olan Ran Gvili'nin cesedinin bulunduğu yere dair bilgileri arabulucularla paylaştıklarını duyurdu. Sözcü Ebu Ubeyde, esirler ve cesetlerin dosyasını şeffaf bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esirin cesedinin bulunduğu yerle ilgili ellerindeki tüm bilgileri arabulucularla paylaştıklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarının yeni sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Telegram hesabından yapılan paylaşımlarda, "İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin bulunduğu yere ilişkin elimizdeki tüm detay ve bilgileri arabuluculara ilettiğimizi teyit ediyoruz. Söylediklerimizin doğruluğunun en açık göstergesi, düşmanın şu anda Kassam Tugaylarının arabuluculara sunduğu bilgilere dayanarak belirli bir noktada arama yapıyor olmasıdır." ifadelerine yer verildi.

Esirler ve cesetlerin dosyasını tam bir şeffaflıkla ele aldıklarını belirten Ebu Ubeyde, ateşkes anlaşması çerçevesinde üzerlerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdiklerini, İsrail'in Gazze'deki esir takası ve ateşkes anlaşmasına uymamasına rağmen, ellerindeki tüm canlı esirleri ve cesetleri, mümkün olan en kısa sürede ve hiçbir gecikme olmaksızın teslim ettiklerini kaydetti.

Ebu Ubeyde, "Bu konuda oyalamaya niyetimiz yok. Halkımızın çıkarlarını gözeterek, son derece karmaşık ve neredeyse imkansız koşullar altında, düşman esirlerinin tüm cesetlerini arabulucuların bilgisi dahilinde çıkarmak ve teslim etmek için çalıştık. Arabulucuları da sorumluluklarını yerine getirmeye ve işgali, üzerinde mutabık kalınan hususları uygulamaya zorlamaya çağırıyoruz." açıklaması yaptı.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Batagov'a Premier Lig'den dev teklif

Süper Lig'den Premier Lig'e 30 milyon euro'ya transfer
TOKİ'nin 500 bin konut projesinde bu hafta 9 ilde kura heyecanı yaşanacak

Sırada o şehirler var: 500 bin konut projesinde 9 İlde kura heyecanı
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı

Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta

TMSF 24 yıllık bankayı satışa çıkardı, ihale 17 Şubat'ta
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı