Hamas, İsrailli Esir Cesedini Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas ve İslami Cihat Hareketi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bir İsrailli esire ait cesedi daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın İsrailli esirin cesedinin bulunduğu tabutu Gazze Şeridi'nden teslim aldığı belirtildi.

Kızılhaç'ın Gazze'de Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından teslim aldığı cesedi, İsrail ordusuna teslim etmek üzere belirlenen noktaya doğru ilerlediği kaydedildi.

İsrail ordusu, ceset kalıntılarını teslim aldıktan sonra kimlik tespiti için adli tıp merkezine götürecek. Cesedin esirlerden birine ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli esirin cenazesi kalmış olacak.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas bugüne kadar ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Gazze'deki 24 esir cesedini İsrail'e teslim etmişti.

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, tarafların Gazze Şeridindeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, bunun yanı sıra içerideki altyapının yıkılması, iş makinesinin eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğu konusunda fikir beyan etmişti.