Hamas, İsrailli Eserin Cenazesini Teslim Edecek

Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması gereği İsrailli esirin cenazesini teslim etme kararlılığını açıkladı. Anlaşma kapsamında, daha önce 20 sağ esirin serbest bırakıldığı ve 12 ölü esirin cesedinin teslim edileceği belirtiliyor.

Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde yapılan ateşkes anlaşması gereğince İsrailli esirin cenazesini bu akşam teslim etmekte kararlı olduklarını açıkladı.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, esir takası anlaşmasına bağlı kalınacağını vurguladı.

Gazze Şeridi'nde dün akşam ulaşılan İsrailli esirin cenazesinin bu akşam saat 20.00'de teslim edileceği kaydedildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas, 20 sağ İsrailli esiri serbest bırakmış, 12 ölü esirin ise cesedini teslim etmişti.

Bunun karşılığında İsrail hapishanelerindeki 250'si müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olmak üzere 1968 Filistinli esir serbest kalmıştı.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 135 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

Kaynak: AA / Güncel
