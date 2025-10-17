Haberler

Hamas: İsrailli Cesetlerin Teslimi Gecikti, Sorun İsrail'in Ekipman Girişi Engellemesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrailli esirlerin cesetlerinin tesliminin gecikmesinin nedeni olarak İsrail'in Gazze'ye kurtarma ekipmanının girişine izin vermemesini gösterdi. Açıklamada, cesetlerin çoğunun yıkılan tünellerde ve binaların enkazı altında kaldığı belirtildi.

Hamas, İsrailli esirlerin cesetlerinin tesliminin, İsrail'in bölgeye ekipman girişine izin vermemesi nedeniyle geciktiğini bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli esirlere ait bazı cesetler, işgalci İsrail'in bombardımanları sonucu yıkılan tünellerde ve binaların enkazı altında kaldı. Bu gecikme, İsrail'in Gazze'ye kurtarma ekipmanlarının girişine izin vermemesinden kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas, ulaşabildikleri tüm cesetleri teslim ettiklerini ancak geriye kalanların çıkarılması için gerekli cihaz ve ekipmanların halen temin edilemediğini aktararak, "Gecikmeden tamamen İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım ise açıklamasında, uluslararası kamuoyunun birkaç İsrailli askerin cesetlerine gösterdiği duyarlılığı, Gazze'de enkaz altında kalan on binlerce Filistinli cenazeleri için göstermediğini belirterek, çifte standardı eleştirdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar İsrail'in serbest bıraktığı 120 Filistinli cenazesini teslim aldığını, ancak bunların kimliksiz geldiğini ve kimlik tespitinin ilkel yöntemlerle yapıldığını açıklamıştı.

Ekipler, ağır ekipman eksikliği nedeniyle yüzlerce cenazeye hala ulaşamıyor.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik iki yıl süren saldırılarında altyapı ve kurtarma araçlarını büyük ölçüde yok ettiği belirtiliyor.

Hamas, Netanyahu hükümetini anlaşmayı geciktirmekle, Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutmak ve insani yardımların girişini sınırlamakla suçluyor.

Gazze hükümetine bağlı medya ofisine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yalnızca 653 yardım tırının girişine izin verdi. Anlaşma ise her gün 600 yardım tırının yakıt ve gıda dahil Gazze'ye ulaşmasını öngörüyordu.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar nedeniyle çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 67 bin 967 Filistinli hayatını kaybetti, 170 bin 179 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli'nin de kullandığı ifadeye tepkili: O kelimeden nefret ediyorum
Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı

Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı
Miha Zajc sert çıktı: Geri dönmeyeceğim

Miha Zajc sert çıktı: O olduğu sürece asla geri dönmem
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Altındaki artış sonrası yeni arayışlar gündemde! İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi

İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha

Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı

Trump ve Netanyahu için yapılan anonslar bomba
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Fenerbahçe Kulübü'nden taraftarlarına müjdeli haber

Fenerbahçe'den taraftarlarına müjdeli haber: Saat dahi verildi
Yunus Akgün'e dev talip

Yunus Akgün'e dev talip
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.