Hamas, İsrail Zırhlı Araçlarını Tanksavar Füzesiyle Vurdu
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde bir İsrail zırhlı personel taşıyıcısını tanksavar füzesiyle hedef aldıklarını açıkladı. Saldırıda bir İsrail helikopterinin tahliye operasyonu gerçekleştirdiği belirtildi. Son günlerde Gazze'de yaşanan çatışmalarda çok sayıda kayıp ve yaralı olduğu ifade edildi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir İsrail zırhlı personel taşıyıcısını tanksavar füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.
Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'un doğusundaki El-Fahuri bölgesinde bir İsrail zırhlı aracının "P-29" tipi tanksavar füzesiyle vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, saldırının ardından bir İsrail helikopterinin bölgeye iniş yaparak tahliye gerçekleştirdiğinin gözlemlendiği aktarıldı.
İsrail ordusunun verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Lübnan ve Batı Şeria'da 858 asker hayatını kaybetti, 5 bin 906 subay ve asker de yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise son 24 saatte 28 Filistinli öldürüldü, 179 Filistinli yaralandı.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 54 bin 84'e, yaralıların sayısı da 123 bin 308'e ulaştı.