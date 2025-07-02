Hamas, İsrail Yerleşimlerine Roket Saldırısı Düzenledi

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze yakınlarındaki İsrail yerleşim birimlerine Q20 roketleri ile saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırının, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü eylemlere yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi yakınındaki Nir Yitzhak ve Mivtahim yerleşim birimlerine düzenlenen saldırıları üstlendi.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Nir Yitzhak ve Mivtahim yerleşim yerlerinin "Q20" roketleriyle hedef alındığı belirtildi.

Roketlerin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeyinde İsrail askeri araçlarının bulunduğu bölgeden atıldığı bilgisi verildi.

Bu saldırının, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinliler aleyhinde sürdürdüğü soykırıma yanıt olarak düzenlendiği aktarıldı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinden yerleşim yerlerine atılan iki roketin engellediğini iddia etti.

Kaynak: AA / Güncel
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