Hamas, İsrail Saldırılarını Reddetti ve Ateşkes İhlallerini Kınadı

(ANKARA)- Hamas, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği ölümcül hava saldırılarını meşrulaştırmak için öne sürdüğü silahlı saldırıyla bağlantısının bulunduğu iddialarını reddetti.

Hamas'ın telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Refah'a yönelik bombardımanlarının "ABD Başkanı Trump'ın himayesinde Şarm el-Şeyh'te imzalanan ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali" olduğu ve Hamas'ın bu sürece bağlı olduğunu belirtti.

Açıklamada, söz konusu saldırıların, "son günlerde işlenen ve ölümlere, yaralanmalara yol açan saldırılar ile ateşkes şartlarının ihlal edilmesi ve anlaşmayı sabote etme girişimlerinin devamı" olduğu ifade edildi.

Hamas, ateşkesin garantör ülkelerini, İsrail'e saldırılarını durdurması için baskı yapmaya ve anlaşmanın tüm hükümlerine uymasını sağlamaya "derhal harekete geçmeye" çağırdı.