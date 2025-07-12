Hamas: İsrail saldırılarında 100'den fazla Filistinli öldü, onlarcası enkaz altında kayıp

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik bugünkü saldırılarında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin ise enkaz altında kayıp olduğunu bildirdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Bugün şafaktan bu yana yerleşim alanları ve yerinden edilmiş sivillerin yaşadığı çadırlar hedef alındı. 100'den fazla şehit verildi, onlarcası hala enkaz altında. Bu, işgalci İsrail'in faşist doğasını ve tüm insani ilke ve değerlere karşı sorumsuzluğunu gözler önüne seren günlük bir tablodur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze kentindeki eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda büyük bir katliamın yaşandığı, ölen sivillerin çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi.

Gazze'ye yönelik süregelen saldırıların, ABD ve İsrail'in kurduğu sözde "insani yardım kontrol noktaları" çevresinde sistematik bir şekilde sürdüğünü ve bugün bu bölgelerde en az 34 Filistinlinin daha öldürüldüğü vurgulanan açıklamada, bu ölümlerin "Filistin halkını açlıkla ve ablukayla öldürmeyi amaçlayan Amerikan-Siyonist suç ortaklığının" açık bir kanıtı olarak değerlendirildi.

Açıklamada, Arap dünyası ve uluslararası topluma "bu insanlık dışı sistemi durdurmak ve faillerini adalet önüne çıkarmak" için acil bir duruş sergileme çağrısı yapıldı.

İnsani yardım bekleyenler hedefte

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi ise bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden yardım bekleyenlerin sayısının 805'e yükseldiğini, 5 bin 252 kişinin yaralandığını, 42 kişinin ise kayıp olduğunu duyurmuştu.

BM ve diğer uluslararası kuruluşların gözetimi dışında, Tel Aviv ve Washington'un 27 Mayıs'ta uygulamaya koyduğu sözde "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla dağıtılan sınırlı yardımların, açlıktan kırılan Filistinlileri "ya açlıktan öl ya da vurul" ikilemine mahkum ettiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde tablo ağırlaşıyor

İsrail, 18 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarla büyük bir yıkıma neden oldu. Yaklaşık 2,4 milyonluk nüfusun 1,5 milyonu evsiz kaldı.

Filistinli kaynaklara göre, saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 196 bin Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı.

10 binden fazla kişi kayıp, yüz binlercesi ise yerinden edildi. Gazze'de yaşanan ağır kıtlık ise onlarca çocuğun ölümüne yol açtı.