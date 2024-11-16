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Hamas, İsrail Ordusuna Darbe Vurdu: 2 Tank ve 1 Buldozer Vuruldu

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Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, Beyt Lahya yakınlarında işgalci İsrail ordusuna ait 2 tank ve 1 askeri buldozerin anti tank füzeleri ile vurulduğunu açıkladı. Saldırılara ait görüntüler de paylaşıldı.

Hamas'ın askeri kanadından İsrail ordusuna bir darbe daha

2 tank ve 1 askeri buldozerin füzeyle vurulduğu anların görüntüleri yayınlandı

GAZZE - İsrail'e ait 2 tank ve 1 askeri buldozerin anti tank füzeleri ile vurulduğunu açıklayan Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, saldırılara ait görüntüleri yayınladı.

Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'ndan bir darbe daha geldi. El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Beyt Lahya şehri yakınlarında bulunan işgalci İsrail ordusuna ait 2 tank ve 1 askeri buldozerin "El Yassin 105" tipi anti tank füzeleri ile vurulduğu bildirildi. Saldırılara ait görüntüler yayınlanırken, İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Hamas, İsrail Ordusuna Darbe Vurdu: 2 Tank ve 1 Buldozer Vuruldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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