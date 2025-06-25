Hamas, İsrail Ordusuna Ait Buldozerleri Hedef Aldı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta İsrail ordusuna ait buldozerleri imha ettiklerini açıkladı. D9 buldozerinin patlatıldığı ve diğer buldozerin roketle hedef alındığı belirtildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail ordusuna ait 2 buldozeri hedef aldıklarını belirtti.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, mensuplarının, patlayıcıyla İsrail ordusuna ait "D9 buldozerini" imha ettiğini ve aracın bir saat boyunca yanmaya devam ettiğini kaydetti.

Açıklamada, olay yerine yaklaşan diğer buldozerin ise Han Yunus'un güneyindeki Muin beldesine bağlı Tevhid bölgesinde roketle hedef alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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