Hamas, İsrail Ordusu'nu Havan Toplarıyla Hedef Aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in hava ve kara saldırıları düzenlediği Gazze kentinde İsrail ordusunun konuşlandığı noktayı havan toplarıyla hedef aldıklarını bildirdi.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, "Dün, Gazze kentinin doğusundaki et-Tuffah Mahallesi'nin doğusunda (İsrail) düşmanın komuta ve kontrol merkezini çok sayıda havan topuyla hedef aldık." ifadesi kullanıldı.

Saldırının İsrail'in yaklaşık 2 yıldır şiddetli saldırılar, soykırım ve aç bırakma gibi uygulamalarına yanıt olduğu aktarıldı.

Kassam Tugayları, Gazze'deki koşullar nedeniyle bazı açıklamalarını mensupları cephe hattından güvenli bir şekilde dönene kadar erteliyor.

Öte yandan, İsrail ordusundan saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 55 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 346 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 13 bin 187 kişi yaşamını yitirdi, 56 bin 305 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 571'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 817 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.