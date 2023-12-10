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Hamas, İsrail'in teslim iddialarını yalanladı

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Hamas Hareketi, İsrail'in sunduğu görüntülerin aptalca bir tiyatro oyunu olduğunu belirterek, teslim iddialarını yalanladı.

Hamas Hareketi, Gazze Şeridi'ndeki silahlı kanadına bağlı bazı unsurların teslim olduğu iddiasıyla ilgili İsrail'in sunduğu görüntüleri yalanladı.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, "Kassam kahramanları teslim olmaz ve işgalin yalanları kimseyi kandıramaz." ifadelerini kullandı.

Videoların aptalca bir tiyatro oyunu olduğunu belirten Rişk, "Terörist Siyonist işgal güçlerinin silahsız sivilleri gözaltına aldıktan sonra yanlarına silahlar koyarak çektiği görüntü ve resimlerin sunulması, aptalca bir tiyatro sahnesinden başka bir şey değildir. İşgalciler, direnişçilere karşı yalandan bir zafer üretme çabalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Rişk, işgal güçlerinin gözaltına alınanların el-Kassam Tugayları'ndan olduğu iddialarının gerçekten uzak ve temelsiz bir yalan olduğunu ve bununla kimseyi kandıramayacaklarını vurguladı.

Siyonist düşmanlarının sahada direnişçileri deneyimlediğini ifade eden Rişk, direniş güçlerinin her gün İsrail asker ve subaylarının karşısına ummadıkları yerden dimdik çıktığını, Yahudi yerleşim yerlerini bombalamayı sürdürdüklerini vurguladı.

İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadına ait olduğu iddiasıyla üstleri çıplak, elleri havada gözaltına alınan bir grup Filistinlinin, İsrail askerinin talimatlarıyla hareket ederek yanındaki silahı söylediği yere getirmesine ilişkin görüntüleri yayınlamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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