Hamas: İsrail'in Suud-İran uzlaşısından rahatsızlığı anlaşmazlıktan beslenen tek taraf olduğunu gösteriyor

Hamas, "İsrail siyaset ve güvenlik çevrelerinde, Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasından duyulan kızgınlığın, bu anlaşmazlıktan tek istifade eden tarafın İsrail olduğunu gösterdiğini" belirtti.

Hamas, "İsrail siyaset ve güvenlik çevrelerinde, Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasından duyulan kızgınlığın, bu anlaşmazlıktan tek istifade eden tarafın İsrail olduğunu gösterdiğini" belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail siyaset ve güvenlik çevrelerinin, İran ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olduğuna dikkati çekti.

"Bu öfke ve kızgınlık, İslam ümmeti arasındaki anlaşmazlıklardan istifa eden tek tarafın Siyonist düşman olduğunu gösteriyor." ifadesini kullanan Kasım, İsrail'in anlaşmazlıkları tırmandırmaya çalıştığını savundu.

Kasım, "Siyonist oluşumun, İslam ümmetinin tek düşmanı olarak kalması gerekir. İsrail, saldırgan ve yayılmacı siyasetiyle, bölge halkının çıkarlarını daima tehdit etmektedir." ifadelerine yer verdi.

İsrail resmi kurumları, İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin 7 yıl aradan sonra yeniden başlatılması karşısında sessizliğini sürdürüyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, İran-Suud anlaşmasına ilişkin "yorum yapmayacaklarını" belirtmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Roma ziyareti sırasında İsrail medyasına konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi ise Suudi Arabistan-İran yakınlaşmasına ilişkin görüşmelerin bir yıl önce başladığına işaret ederek ülkenin eski başbakanları Naftali Bennett, Yair Lapid ve ABD yönetimini suçlamıştı.

Buna karşın muhalefet, yüz binlerce kişinin katıldığı kitlesel protestolara yol açan yargıdaki yetkilerin kısıtlandığı Netanyahu hükümetinin yasal düzenlemelerinin, İran-Suud anlaşmasının önünü açtığı eleştirisini yöneltmişti.

İran ile Suudi Arabistan, 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda 10 Mart'ta anlaşmaya varmıştı.