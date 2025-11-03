Hamas: İsrail'in Saldırıları Ateşkes İhlali

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin doğu bölgelerinde yerleşim alanlarını havaya uçurmaya devam etmesinin "ateşkes anlaşmasının açık şekilde ihlali" olduğunu belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde özellikle doğu bölgelerindeki evleri ve yerleşim alanlarını aralıksız şekilde havaya uçurduğunu ve büyük yıkım gerçekleştirdiğini ifade etti. Kasım, bunun, Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesine ilişkin anlaşmanın açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Kasım, neredeyse her gün gerçekleştirilen ve can kaybına neden olan bu ihlallerin durdurulması, ablukanın kaldırılması, yardım girişlerinin kısıtlanmaması ve Refah Sınır Kapısı'nın açılması için arabuluculara İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun gece yarısından sonra Han Yunus'un ve Gazze kentinin doğu bölgelerindeki yerleşim alanlarını havaya uçurduğunu aktardı.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, kontrolü altında bulunan "Sarı Hat" olarak bilinen bölgenin doğusunda neredeyse hemen her gün yıkım operasyonları gerçekleştiriyor.