Hamas, İsrail'in Refah'ta Hedef Almasını Vahşi Bir Suç Olarak Nitelendirdi

Hamas, İsrail ordusunun savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Refah'ta mahsur kalan mensuplarını hedef almasını vahşi bir suç ve ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

Hamas, İsrail ordusunun Refah kentinde hala işgal altında tuttuğu bir bölgede "bir tünelden çıkmaları" gerekçesiyle hedef aldığı 6 Filistinliden 4'ünü öldürdüğünü duyurması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Refah'taki tünellerde mahsur kalan mensuplarını hedef alarak öldürmesi ve gözaltına almasının "Gazze'deki ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali" olduğu ve bu anlaşmayı sürekli olarak zayıflatma ve yok etme girişimlerinin kesin bir kanıtı olduğu vurgulandı.

Ekim ayı boyunca farklı siyasi liderler ve arabulucularla, mensuplarının sorununu çözmek ve onların evlerine dönmelerini sağlamak için büyük çaba gösterdiğini kaydeden Hamas, açıklamasında, "Bu sorunu çözmek için arabulucular ve ateşkes anlaşmasının garantörlerinden biri olarak ABD yönetimiyle tam iletişim halinde belirli fikirler ve mekanizmalar sunduk, ancak işgal güçleri tüm bu çabaları boşa çıkardı." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "İsrail ordusunun öldürme, suç işleme, takip ve gözaltı dilini öncelediği" değerlendirilmesinde bulunuldu.

Öte yandan, Hamasın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Bizim lugatımızda teslim olmak yok." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tünelden çıktıklarını iddia ettiği 4 Filistinliyi öldürdüğünü, 2'sini de gözaltına aldığını öne sürmüştü.

İsrail ordusu, Refah'ta bir tünelde mahsur kaldığını iddia ettiği Hamas mensuplarını hedef aldığını iddia ediyor.

İsrail basınına göre Refah'ın doğusundaki bir tünelde yaklaşık 200 Hamas mensubu mahsur kalmış durumda.

Tel Aviv yönetimi ise Hamas ve ateşkese arabulucu ülkelerin söz konusu Hamas mensuplarının Gazze'deki diğer bölgelere geçişine izin vermesi yönündeki taleplerine yanıt vermedi.