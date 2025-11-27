Haberler

Hamas, İsrail'in Refah'ta Hedef Almasını Vahşi Bir Suç Olarak Nitelendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'nin Refah kentinde tünellerde mahsur kalan mensuplarını hedef almasını, ateşkes anlaşmasının ihlali ve vahşi bir suç olarak nitelendirdi. Açıklamada, bu durumu zayıflatma girişimi olarak değerlendirdi.

Hamas, İsrail ordusunun savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Refah'ta mahsur kalan mensuplarını hedef almasını vahşi bir suç ve ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

Hamas, İsrail ordusunun Refah kentinde hala işgal altında tuttuğu bir bölgede "bir tünelden çıkmaları" gerekçesiyle hedef aldığı 6 Filistinliden 4'ünü öldürdüğünü duyurması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Refah'taki tünellerde mahsur kalan mensuplarını hedef alarak öldürmesi ve gözaltına almasının "Gazze'deki ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali" olduğu ve bu anlaşmayı sürekli olarak zayıflatma ve yok etme girişimlerinin kesin bir kanıtı olduğu vurgulandı.

Ekim ayı boyunca farklı siyasi liderler ve arabulucularla, mensuplarının sorununu çözmek ve onların evlerine dönmelerini sağlamak için büyük çaba gösterdiğini kaydeden Hamas, açıklamasında, "Bu sorunu çözmek için arabulucular ve ateşkes anlaşmasının garantörlerinden biri olarak ABD yönetimiyle tam iletişim halinde belirli fikirler ve mekanizmalar sunduk, ancak işgal güçleri tüm bu çabaları boşa çıkardı." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "İsrail ordusunun öldürme, suç işleme, takip ve gözaltı dilini öncelediği" değerlendirilmesinde bulunuldu.

Öte yandan, Hamasın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Bizim lugatımızda teslim olmak yok." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tünelden çıktıklarını iddia ettiği 4 Filistinliyi öldürdüğünü, 2'sini de gözaltına aldığını öne sürmüştü.

İsrail ordusu, Refah'ta bir tünelde mahsur kaldığını iddia ettiği Hamas mensuplarını hedef aldığını iddia ediyor.

İsrail basınına göre Refah'ın doğusundaki bir tünelde yaklaşık 200 Hamas mensubu mahsur kalmış durumda.

Tel Aviv yönetimi ise Hamas ve ateşkese arabulucu ülkelerin söz konusu Hamas mensuplarının Gazze'deki diğer bölgelere geçişine izin vermesi yönündeki taleplerine yanıt vermedi.

Kaynak: AA / Güncel
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Askerler hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
Galatasaray'ın rakibi Monaco 88. dakikada yıkıldı

G.Saray'ın rakibini 88. dakikada yıkan gol! Hayalleri suya düştü
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı

Esnafların beklenmedik hamlesi büyük bir trajedinin önüne geçti
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Gecenin maçı! PSG-Tottenham mücadelesinde tam 8 gol

Bu maçı kaçıranlar çok pişman! 5-3'lük tarihi skor
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Mide bulandıran görüntüler! İhbar edilmeseler hepsini halka yedireceklerdi

Mide bulandıran görüntüler! Hepsini halka yedireceklerdi
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Robbie Keane, Fenerbahçe'ye methiyeler düzdü

Türkiye ve Fenerbahçe hakkında neler dedi neler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.