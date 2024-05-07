Hamas, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'na saldırısını kınadı

Hamas, İsrail ordusunun Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı'na düzenlediği saldırıyla burayı kapatmayı ve Gazze Şeridi'ndeki insani durumu daha da kötüleştirmeyi amaçladığını açıkladı.

Hamas'tan İsrail'in sabah saatlerinde Refah Sınır Kapısı'na düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuk tarafından korunan sivil bir tesise saldırarak gerilimi tırmandırdığı belirtildi.

İsrail'in saldırısının hedefinin, sınır kapısını kapatıp buradan acil yardım akışını engelleyerek Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştirmek olduğu vurgulanan açıklamada, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesinden kısa bir zaman sonra İsrail'in saldırılara başlamasının, "bu ülkenin ateşkes çabalarını aksatma niyetini doğruladığına" işaret edildi.

Açıklamada, ABD yönetimine ve uluslararası topluma, Refah'ta ve tüm Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş yüz binlerce sivilin hayatını tehdit eden saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.

Gazze'nin Refah Sınır Kapısı, insani yardımların girişinde ana geçiş noktası ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına çıkmak için kullandıkları tek geçiş noktası niteliği taşıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.