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Hamas, İsrail'in Refah'a kara harekatına karşı uyarıyor

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Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine kara harekatı düzenlemesi halinde başarısızlığa ve yenilgiye uğrayacağını belirtti. Rişk'in açıklaması, Hamas'ın Telegram platformundaki hesabında yayımlandı.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine kara harekatı düzenlemesi halinde başarısızlığa ve yenilgiye uğrayacağını belirtti.

Rişk'in konuya ilişkin açıklaması, Hamas'ın Telegram platformundaki hesabında yayımlandı.

Rişk, açıklamasında, "Bizi Refah'a kara harekatı düzenlemekle tehdit ediyorlar, biz de onları başarısızlığa ve yenilgiye uğratma sözü veriyoruz." ifadesini kullandı.

Hamaslı yetkili Rişk'in açıklaması, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için yola çıkan Hamas heyetinin başkent Kahire'ye ulaşmasından kısa süre sonra geldi.

Mısır medyası, Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için yola çıkan Hamas heyetinin bugün başkent Kahire'ye ulaştığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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