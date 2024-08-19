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Hamas, İsrail'in müzakerelerdeki gerçek niyetini Türkiye'ye iletti

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Hamas yetkilileri, Türkiye ile temas kurarak İsrail'in müzakerelerdeki gerçek niyetini aktardı. İsrail'in öne sürdüğü şartlar da değiştiğini belirten Hamas, İsrail'in zaman kazanmak amacıyla askeri harekatı devam ettirmek istediğini iddia etti.

(ANKARA) - Hamas yetkilileri hafta sonu Türkiye ile temas kurarak, "Amerikalıların müzakerelerin gidişatına ilişkin pembe bir tablo çizdiğini, ancak gerçekte durumun böyle olmadığını" söyledi.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Hamas yetkilileri hafta sonu Türkiye ile temas kurdu. Hamas'ın Türk Dışişleri yetkililerine verdiği bilgiye göre İsrail geçen hafta yapılan görüşmelerde arabulucuların tekliflerine yanıt iletmedi.

Hamas'a göre İsrail'in öne sürdüğü şartlar da değişti

Dişileri Bakanlığı yetkilileri, "İsrail'in öne sürdüğü şartlar daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 10 Haziran'da desteklenen senaryonun ve Hamas'ın 2 Temmuz'da onayladığı şartların gerisine düşmüş durumda" ifadesini kullandı ve İsrail'in şartlarını şöyle sıraladı:

"İsrail, Hamas'ın İsrail'in Philadelphia Koridoru'ndaki varlığını kabul etmesini istiyor. Netsarim Koridoru'ndaki kontrol noktaları ile güneyden kuzeye geçen Gazzelileri denetlemek istiyor. Hamas'ın serbest bırakılmasını istediği yaklaşık 300 mahkumdan oluşan listeden 100 ismi veto edebilmek istiyor."

Hamas yetkililerinin Türk yetkililere verdiği bilgiye göre İsrail'in ek talebi ise Gazze ve Ramallah'tan sürgün edilmesini istediği Filistinlilerin sayısıyla ilgili. Hamas'a göre İsrail 200 ismin Filistin'den ayrılmasını istiyor.

Hamas'a göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun nihai amacı ise askeri harekatı devam ettirmek için zaman kazanmak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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