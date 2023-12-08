Üye Girişi
Haberler

Hamas, İsrail'in kurtarma girişiminde ölen İsrailli askeri duyurdu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kurtarma girişiminde bulunduğu bir İsrailli esir askerin çıkan çatışmada öldüğünü duyurdu. İsrail savaş uçaklarının geri çekilmeleri için bölgeye hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kurtarma girişiminde bulunduğu bir İsrailli esir askerin çıkan çatışmada öldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Mücahitlerimiz bu sabah siyonist güçlerin esir bir askere ulaşma girişimini boşa çıkardı. Siyonist güçler, esir bir düşman askerini kurtarmak için ilerlemeye çalışırken tespit edildi ve çatışmaya girildi. Siyonist güçlerden ölen ve yaralananlar oldu." ifadelerine yer verildi.

İsrail savaş uçaklarının söz konusu askerlerin geri çekilmeleri için bölgeye hava saldırısı düzenlediği aktarılan açıklamada, çatışmalarda Sa'ar Baruch isimli 25 yaşındaki İsrailli esir askerin de öldüğü kaydedildi.

İsrail tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Gazze Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hafta sonu yağmur var mı? 9-10 ARALIK HAVA DURUMU! Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul vapur seferleri iptal mi? 8 Aralık hangi İstanbul vapur seferleri iptal edildi? DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Bu hafta sonu yağmur var mı? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu! Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title