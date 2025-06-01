Hamas, İsrail'in İnsanlık Suçlarına Dikkat Çekti

Hamas, İsrail'in İnsanlık Suçlarına Dikkat Çekti
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Hamas, İsrail'in yardım merkezlerini kullanarak Filistinli sivilleri 'ölüm tuzağına' çektiğini belirtti. Saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti, 176 kişi yaralandı.

Hamas, İsrail'in yardım merkezlerini, aç bırakılan Filistinli sivilleri, "ölüm tuzağına" çekmek için kullandığını belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, soykırım ve "açlık savaşı"nın ağırlığı altındaki binlerce sivilin, sabah saatlerinde "işgal ordusunun" yaptığı çağrı üzerine, yardımların dağıtıldığı bölgeye yöneldiği ve burada üzerlerine ateş açıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bu katliam, işgalci İsrail'in faşist doğasını ve yardım dağıtım mekanizmanı arkasında suç niteliğindeki amaçlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. İşgal güçleri, kontrolü altındaki yardım merkezlerini, açlıktan muzdarip sivilleri tuzağına düşürmek için kullanmakta; onlara karşı en vahşi öldürme, aşağılama ve işkence yöntemlerini uygulamakta." ifadelerine yer verildi.

Saldırının, bu suçun önceden tasarlanmış olduğuna işaret ettiği kaydedildi.

Yardım dağıtım noktalarına düzenlenen katliamın ve Filistin halkı aleyhinde açlığın "savaş silahı" şeklinde kullanılmasının, tüm sorumluluğunun İsrail ve ABD yönetimine ait olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere BM ve tüm kurumlarına, İsrail'in bu kanlı eylemlerini durdurması, Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının derhal açılması ve BM'nin onayladığı kurumlar aracılığıyla insani yardımların bölgeye akışının sağlanması konularında ivedilikle ve bağlayıcı kararlar alması çağrısında bulunuldu.

BM'den ayrıca sivilleri hedef alan bu sistematik suçları araştırması ve faillerinin "savaş suçlusu" olarak yargılanması için bağımsız bir uluslararası soruşturma komisyonu kurması ve "Gazze'ye girmesi" istendi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yönelik 2 ayrı noktada düzenlediği saldırılarda, en az 31 kişi hayatını kaybetti, 176 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy - Güncel
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