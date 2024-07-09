Hamas, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı uyarıda bulundu

GAZZE, 9 Temmuz (Xinhua) -- Hamas Pazartesi günü, arabulucularla yaptıkları acil temaslara dair açıklamada bulundu. Örgüt, ateşkes görüşmelerinin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam etmesi durumunda sıfır noktasına dönebileceği konusunda uyarıda bulunduklarını belirtti.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin Pazartesi günü yaptıkları açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saat içerisinde, 40 kişiyi öldürürken 75 kişiyi de yaraladı. Böylece İsrail'in Gaze'ye yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısı 38.193'e, yaralı sayısı ise 87.903'e ulaştı.