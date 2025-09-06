Hamas: İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Modern Tarihte Benzeri Görülmemiş Suçlar

Hamas, İsrail'in Gazze kentindeki çok katlı binaları yerle bir ederek Filistinlileri yaşadıkları kentten söküp atmaya çalıştığını ve bunun modern tarihte benzeri görülmemiş bir suç olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal planını hayata geçirmek ve burada yaşayan Filistinlileri güneye sürmek için dünden bu yana çok katlı yüksek binaları havaya uçuruyor.

Bugün kentin güneybatısındaki Tel el-Heva semtinde 15 katlı Es-Susi binasını bombalamasının ardından Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in bu saldırıyla, "zorla yerinden etme ve etnik temizlik" suçlarında ısrarcı olduğunu kanıtladığı ifade edildi.

"Direniş güçleri tarafından kullanılıyor" iddiasıyla kadın ve çocukların yaşadığı binaların hedef alınmasının "apaçık bir yalan, hayal ürünü bir gerekçe" olduğu ve "uluslararası toplumu ciddiye almama ve savaş suçlarını örtbas etme" anlamı taşıdığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, çok katlı binaları vurarak ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın "saldırıları şiddetlendirme tehdidinde" bulunarak, Filistinlileri yaşadıkları kentten söküp atmaya çalıştığına işaret edildi.

İşlenen bu suçlarla, Gazze kentini tamamen yıkma ve halkını göçe zorlamanın amaçlandığı, bunun ise modern tarihte benzeri görülmemiş bir suç olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu, bugün Gazze kentindeki "Er-Ru'ya" ve "Es-Susi" isimli yüksek katlı binalara saldırı tehdidinde bulunmuş ardında da Es-Susi binası bombalanmıştı.

Ordu dün de Gazze kentinin batısında yerinden edilen yüzlerce kişinin bulunduğu "Müşteha" isimli çok katlı binaya saldırı düzenleyerek yerle bir etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan önce Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu ise işgal saldırıları kapsamında kent içindeki çok katlı binaları hedef alacaklarını duyurmuştu.