Üye Girişi
Haberler

Hamas, İsrail'in Gazze'deki Ömeri Camisi'ni bombalamasını kınadı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hamas, İsrail'in Gazze'deki Büyük Ömeri Camisi'ni bombalayarak, insanlığa karşı nefretini ortaya koyduğunu belirtti. Caminin tarihi ve sembolik önemi vurgulandı.

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Büyük Ömeri Camisi'ni bombalayarak, iğrenç barbarca bir suç işlediğini ve insanlığın bina ettiği medeniyete karşı beslediği nefreti ortaya koyduğunu belirtti.

Gazze kentinde bulunan Ömeri Camisi'nin bugün İsrail uçakları tarafından bombalanmasının ardından Hamas'ın Telegram hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'nin sembol yapılarından ve önemli tarihi eserlerinden sayılan Ömeri Camisi'nin bombalanmasının çirkin bir suç olduğu vurgulandı.

"Bu, tarihi kökleri olmayan bu yapay varlığın (İsrail), insanlığın oluşturduğu medeniyete karşı beslediği nefretin ve Gazze'deki sivil yaşamı yok etme çabasının kanıtıdır." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 104 cami ve 3 kiliseyi yıktığı aktarıldı.

İsrail'in faşistlikte geldiği nokta

İsrail'in tarihi eserleri barbarca hedef almasının, faşistlikte geldiği noktayı gösterdiği belirtilen açıklamada, tarih boyunca gelip geçen diğer işgalciler gibi onun da faşistliğiyle birlikte yok olup gideceği vurgulandı.

Filistin "Safa" haber ajansına göre Ömeri Camisi bugün İsrail uçaklarının bombalaması sonucu büyük bir yıkıma uğramıştı.

Yaklaşık 1400 yıllık geçmişe sahip Ömeri Camisi, Gazze'deki en eski, Filistin genelinde ise Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Akka'daki Ahmed Cezzar Paşa Camisi'nden sonra 3. büyük cami olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Telegram İsrail Gazze Cami Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gül hastalığı nedir? Gül hastalığı belirtileri nelerdir? Gül hastalığı tedavisi nasıl? Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Zaha sakat mı? Zaha Adana Demirspor maçında yok mu? Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu, Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu ayrılacak mı? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Cumartesi MEB okullar tatil mi? Galatasaray - Adana Demirspor maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? 11'de kimler var? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI Galatasaray - Adana Demirspor maçı CANLI izle! Galatasaray - Adana Demirspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Konya su kesintisi listesi! Ramsay Hunt sendromu nedir, teşhisi, tedavisi nasıl yapılır? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Bursa su kesintisi listesi! MasterChef 100 bin lira kim kazandı? 8 Aralık MasterChef ödül oyunu 100 bin TL'yi kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim aldı? 8 Aralık Cuma Ödülü kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık Ankara su kesintisi listesi! Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title