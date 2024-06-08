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Hamas, İsrail'in Gazze'deki 4 esiri kurtarmasını stratejik başarısızlık olarak değerlendirdi

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Hamas, İsrail'in Gazze'deki 4 esiri canlı olarak kurtardığını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, bunun Tel Aviv'in stratejik başarısızlığını değiştirmeyeceğini belirtti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 210 Filistinlinin öldüğü, en az 400 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Hamas, İsrail'in Gazze'deki 4 esiri canlı olarak kurtardığını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, bunun Tel Aviv'in stratejik başarısızlığını değiştirmeyeceğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Nazi işgal ordusu, 8 aydan uzun süredir düzenlediği saldırıların ardından, Gazze'deki bazı esirleri kurtardığını duyurdu." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun bu sürede askeri, güvenlik ve teknolojik tüm imkanlarını kullandığı belirtilen açıklamada, "Bu esnada katliam, soykırım, abluka ve zorla aç bırakma dahil tüm (savaş) suçları işlemesi, Gazze'deki stratejik başarısızlığını değiştirmeyecek." ifadelerine yer verildi.

Hamas, elinde halen İsrailli esirler bulunduğuna dikkati çekerek, "Direnişimiz, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki son kahramanca operasyonda olduğu üzere esir sayısını artırma kapasitesine sahip." ifadeleriyle İsrail'e meydan okudu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

Kurtarılan esirlerin Tel Aviv yakınlarındaki Sheba Tel-Hashomer Hastanesi'ne getirildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilmişti. İsrailli esirlerin kurtarılması sırasında çıkan çatışmalarda 1 İsrail polisinin ise öldüğü belirtilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara düzenlediği saldırılarda 210 Filistinlinin öldüğü, en az 400 Filistinlinin yaralandığını bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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