Hamas, İsrail'in Gazze'de masum sivilleri hedef alan saldırılarını "soykırım ve etnik temizlik" olarak nitelendirdi

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde masum sivilleri hedef alan saldırılarını "soykırım ve savaş suçu teşkil eden etnik temizlik" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'yi işgal saldırıları kapsamında evleri havaya uçurduğu, yoğun hava saldırıları ve patlayıcı yüklü robotlarla mahalleleri hedef aldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Savaş suçlusu Netanyahu hükümeti, soykırım ve zorla yerinden etme planının bir parçası olarak, özellikle Gazze Şehri'ndeki masum sivillere karşı açık bir savaş yürütüyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze şehrinin mahallelerinde "sistematik yıkım" yaptığı vurgulanarak, işgal saldırıları "soykırım ve savaş suçu teşkil eden etnik temizlik" şeklinde nitelendirildi.

Açıklamada, "Gazze'deki Derac Mahallesinde El-Af Ailesine yönelik yapılan katliamda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 10 vatandaş şehit oldu." bilgisi aktarıldı.

Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki İsrail saldırılarına ilişkin, su dolduran sivillerin hedef alındığı saldırılarda 7'si çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Netanyahu, İsrail ordusunun kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onaylamıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Güvenlik Kabinesi toplantısı öncesi verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada, yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor. BM'nin açıkladığı rapora göre, Gazze kentinde kıtlık, şeridin tamamındaysa açlık krizi yaşanıyor.