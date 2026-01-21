Haberler

Hamas: İsrail'in Gazze'de insani yardım aracını hedef alarak 3 gazeteciyi öldürmesi savaş suçudur

Hamas, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde insani yardım aracını hedef alarak 3 gazeteciyi öldürmesini "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde İsrail'e ait savaş uçaklarının Mısır insani yardım komitesinin aracını hedef aldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin kaldığı sığınma merkezlerinde mesleklerini icra eden 3 gazetecinin de İsrail'in hava saldırısıyla vurduğu insani yardım aracında bulunduğu aktarılan açıklamada, "İsrail'in insani yardım aracını hedef alarak 3 gazeteciyi öldürmesi tam anlamıyla bir savaş suçudur." denildi.

İsrail'in ateşkese rağmen insani yardım aracına düzenlediği saldırının tehlikeli bir tırmanış olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in bahsi geçen saldırının Gazze Şeridi'nde mesleklerini icra eden gazetecilere yönelik sistematik saldırılardan biri olarak yorumlandı.

ABD başta olmak üzere arabulucu ülkelerin Gazze'de devam eden İsrail ihlallerinin önüne geçmesi çağrının yapıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siyonist düşman, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki yerleşim yerleri ve yerinden edilenlerin sığındığı merkezleri hedef alarak savaş suçları işlemeye devam ediyor. İsrail'in ateşkesten bu yana sürdürdüğü ihlaller sonucu yüzlerce sivil şehit düştü."

Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze kentinin güneyine düzenlenen İsrail saldırısında yaşamını yitiren 3 Filistinlinin gazeteci olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel
