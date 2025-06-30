Hamas, İsrail'in Gazze'de Etnik Temizlik Yaptığını Açıkladı

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Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarının etnik temizlik operasyonu olduğunu ve savaş suçu işlediğini iddia etti. Son saldırılarda 74 Filistinli hayatını kaybetti.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde dünyanın gözü önünde etnik temizlik yapmaya devam ettiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki acımasız saldırılar ve Siyonist ordunun masum sivillere yönelik katliamlarındaki tırmanış, işgal (İsrail) yönetiminin dünyanın gözü önünde kasıtlı olarak açıkça savaş suçu işlemeye devam ettiği etnik temizlik operasyonlarıdır." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze'de yardım dağıtımında kullanılan depoları, yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırları ve gıda dağıtım merkezleri önünde bekleyen Filistinlileri doğrudan hedef aldığı, Gazze kentinin özellikle doğusunda ve merkezinde yerleşim alanlarının ve mahallerin yerle bir edildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 74 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman - Güncel
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