Hamas: İsrail'in gazetecilere yönelik saldırıları sistematik, dünya buna sessiz kalmamalı

Hamas, İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik sistematik saldırılarını kınayarak, uluslararası camianın buna sessiz kalmamasını istedi.

Hamas, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik sistematik saldırıları kınanarak, özgür basının susturulamayacağı vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in gazetecilere yönelik ihlallerine karşı harekete geçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, kasıtlı öldürmeler, keyfi gözaltılar, haber takibine yönelik engellemeler ve medya kuruluşlarını hedef alma yoluyla Filistinli gazetecilere yönelik savaşını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana 213 gazeteciyi öldürdü

Hamas açıklamasında, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda en az 213 gazetecinin hayatını kaybettiği, 177'den fazla gazetecinin keyfi olarak gözaltına alındığı ve halen 49 gazetecinin İsrail hapishanelerinde tutulduğunu belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Gazze'de çok sayıda gazeteci zorla kaybedildi. Gazeteciler, işkence, kötü muamele, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalıyorlar. Gerçekleri dünyaya ulaştırmak ve işgalin suçlarını belgelemek için hayatlarını feda eden tüm basın şehitlerini rahmetle anıyoruz. Yaralı gazetecilere acil şifa, tutuklulara da özgürlük diliyoruz."

Filistinli gazetecilerin emekleri sahiplenilmelidir

İsrail'in basını hedef almasının uluslararası hukuka aykırı olduğu, bu politikaların da kınanması ve uluslararası toplum tarafından yargılanması gerektiği vurgulanarak, "Filistinli gazetecilerin, içeride ve diasporada, halkın sesi ve hakikatin savunucusu olarak verdikleri mücadele takdir edilmeli, emekleri sahiplenilmelidir." denildi.

Gerçekleri tarafsızlıkla aktaran yerel ve uluslararası medya kuruluşlarına teşekkür edilen açıklamada, Filistin'in sesi olmanın yanı sıra insan hakları ve hukuk kurumlarının, gazetecilere yönelik ihlalleri belgelerle ifşa etmeleri, gazetecilerin korunması ve tutukluların serbest bırakılması için baskı yapılması talep edildi.

Açıklamada, "Gazetecilik bir suç değildir. Gazetecilerin görevini yapması evrensel haklarla güvence altına alınmıştır. Dünya, İsrail'in bu hakka yönelik ihlallerine sessiz kalmamalıdır." ifadelerine yer verildi.