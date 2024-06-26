Hamas, İsrail'in Filistinli Esirlere Uyguladığı İntikam Biçimlerini Kınadı

Hamas, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı "soykırım savaşından" bu yana "en acımasız ve korkunç intikam biçimlerine" maruz kaldığını açıkladı.

Hamas'tan "26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü" münasebetiyle bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Filistinli esirler açlık, aşağılama, taciz, tıbbi ihmal, cinayet ve infaz dahil olmak üzere intikamın en acımasız ve korkunç biçimlerine maruz kalıyor." ifadelerine yer verildi.

Hamas'ın açıklamasında "İsrail'in sistematik bir şekilde Filistinlilere karşı işlediği suçlarla tüm uluslararası sözleşmeleri ve yasaları açıkça ihlal ettiği ve hiçe saydığı" belirtildi.

Birleşmiş Milletler kurumlarına ve uluslararası topluma "İsraillilerin işlediği suçların faillerinin soruşturulması, ceza almalarının sağlanması ve İsrail'e Filistinlilere karşı işlenen suçları durdurması" için baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden bugün yayınlanan raporda ise İsrail hapishaneleri ve kamplarında 7 Ekim'den bu yana işkence nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının "rekor" seviyeye ulaştığı belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 400'e ulaşırken, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı da 553 oldu.

İsrail Cezaevi İdaresinin verilerine göre, haziran ayının başından bu yana İsrail hapishanelerinde 9 bin 112 Filistinli bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 718 Filistinli öldü, 86 bin 377 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.