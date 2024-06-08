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Hamas, İsrail'in esir kurtarma operasyonunda öldürdüğü esirleri açıkladı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği esir kurtarma operasyonunda bazı esirleri öldürdüğünü açıkladı. İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda işlediği savaş suçuna dikkat çeken Hamas, İsrailli esirlerin bundan zarar göreceğini belirtti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 4 esiri kurtadığı "operasyon" esnasında bazı esirleri de öldürdüğünü açıkladı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun esirlerini kurtardığı operasyonda korkunç bir katliam yaptığını" belirtti.

Ebu Ubeyde, İsrail'in "bazı esirleri kurtarmayı başardığını ancak bazılarını da öldürdüğünü" kaydetti.

İsrail'in, saldırı düzenlediği Nusayrat Mülteci Kampı'nda "çok yönlü savaş suçu" işlediğini vurgulayan Ebu Ubeyde, "Bundan ilk zarar görecek olan İsrailli esirlerdir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki bölgede 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

Kurtarılan esirlerin Tel Aviv yakınlarındaki Sheba Tel-Hashomer Hastanesi'ne getirildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilirken, esirlerin kurtarılması sırasında çıkan çatışmalarda 1 İsrail polisinin ise öldüğü belirtilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 Filistinlinin öldüğü, en az 400 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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