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Hamas, İsrail'in BM okulunu bombalamasını soykırım suçunun devamı olarak nitelendirdi

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Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş sivillerin barındığı Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir okulu bombalamasının 'işgal hükümeti tarafından işlenen soykırım suçunun devamı' olduğunu belirtti. İsrail ordusu son iki gün içerisinde UNRWA'ya ait iki okulu bombaladı.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'de yerlerinden edilmiş sivillerin barındığı Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir okulu bombalamasının "işgal hükümeti tarafından işlenen soykırım suçunun devamı" olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, yerinden edilmiş Filistinlilerin barınma merkezi olarak kullandığı, Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait Esma Okulu'nu bombalamasının "İsrail tarafından işlenen soykırım suçunun devamı olduğu" ifade edildi.

İsrail ordusunun son iki gün içerisinde UNRWA'ya ait iki okulu bombaladığına işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siyonistlerin, UNRWA genel merkezini ve yerinden edilmiş binlerce kişiyi barındıran okulları hedef alması, soykırım suçunun devamıdır. Bu adımlar, faşist işgal hükümetinin halkımıza karşı yaptığı soykırımdır."

Açıklamada, İsrail'in yaklaşık 148 tesisi (UNRWA'ya ait) tamamen ya da kısmen tahrip ettiği belirtilerek, burada barınan çoğu çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere yüzlerce yerinden edilmiş sivili öldürdüğü kaydedildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi bugünkü açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının yerinden edilmiş Filistinlilerin barınma merkezi olarak kullandığı, Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait Esma Okulunu hedef alarak 3 Filistinlinin ölümüne 7'sinin yaralanmasına yol açtığını belirtmişti.

İsrail ordusu, dün de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait bir okulu bombalamıştı.

Saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli hayatını kaybetmiş, 23'ü çocuk 18'i kadın olmak üzere 74 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinli öldürüldü, 83 bin 530 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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