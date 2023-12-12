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Hamas, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik infazlarını kınadı

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Hamas, İsrail ordusunun Batı Şeria'da yaralı bir Filistinliyi otomatik silahla öldürmesini kınayarak uluslararası kuruluşların harekete geçmesini istedi.

Hamas, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik "yargısız infazlarının" uluslararası eylem gerektiren ciddi bir suç olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin 8 Aralık'ta Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı'nda Rami el-Abuşi adlı yaralı Filistinli genci otomatik silahla taramasını "soğukkanlılıkla işlenen sadist bir infaz" şeklinde niteledi.

İsrail güçlerinin kendileri için tehdit oluşturmayan yaralı bir Filistinliyi bu şekilde öldürmesinin İsrail hükümetinin izlediği sistematik politikanın bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, daha önce de Cenin'de 8 ve 16 yaşlarında iki çocuğun aynı şekilde "katledildiği" ifade edildi.

İsrail'in söz konusu suçlarının uluslararası eylem gerektiren ciddi bir suç olduğu vurgulanan açıklamada, başta Uluslararası Ceza Mahkemesi olmak üzere uluslararası kuruluşların harekete geçmesi istendi.

İsrail güçleri Abuşi'yi otomatik silahla taramıştı

İsrail güçleri, 8 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 7 Filistinliyi öldürmüştü.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, İsrail güçlerinin, El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında silahsız Filistinlilere ateş açtığı ve Filistinli bir genci otomatik silahlarla kurşun yağdırarak öldürdüğü görüntüler yer almıştı.

Görüntülerde, İsrail askerlerinin uzaktan bir grup gence ateş açtığı, içlerinden Rami el-Abuşi isimli gencin yaralanarak yere düştüğü, ardından yerde yaralı halde yatan Abuşi'ye yaklaşan İsrail askeri aracının içinden otomatik silahla yakın mesafeden ateş açıldığı görülmüştü.

İsrail güçleri Gazze saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'ya da baskınlarını sıklaştırdı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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