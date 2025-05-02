Hamas, İsrail'in Ateşkes Teklifini Reddetti

Hamas, İsrail'in, Gazze ile ilgili sundukları kapsamlı ateşkes teklifini reddettiğini ve parçalı tekliflerde ısrarcı olduğunu belirtti.

Hamas yöneticilerinden Abdurrahman Şedid, görüntülü bir mesaj yayımladı.

Şedid, Gazze'nin, modern çağın en kötü insani krizlerinden birini yaşadığını, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle Filistinlilerin kasten yavaş yavaş ölüme terk edildiğini vurguladı.

"İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılmasını öngören kapsamlı ateşkes teklifinde bulunduk"

Hamas'ın sınır kapılarının açılması ve Gazze'deki açlığın son bulması için bölgesel ve uluslararası taraflarla yoğun siyasi ve diplomatik temaslar yürüttüğünü kaydeden Şedid, 17 Nisan'da "İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sona erdirmesi, bölgeden tamamen çekilmesi, yeniden imarın başlaması ve ablukanın sona ermesi karşılığında İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılmasını" öngören bir teklifte bulunduklarını aktardı.

???????Hamas yetkilisi, söz konusu teklifin, bölgesel ve uluslararası alanda verilecek teminatlarla saldırıların 5 seneliğine durmasını ve Gazze'nin yönetimi için tam yetkili bağımsız teknokratlardan oluşacak bağımsız bir komite oluşturulmasını öngördüğünü kaydetti.

"Netanyahu, İsrailli esirlerin hayatı pahasına bu teklifi reddetti"

Bu şekilde Gazze'nin idaresinin doğrudan siyasi müdahalelerden uzak tutulacağını ve komitenin, bu kritik dönemde halkın güvenliğini sağlayarak hizmet sunacağını belirten Şedid, Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı İsrail hükümetinin, Gazze'deki İsrailli esirlerin hayatı pahasına bu teklifi reddettiğini ve tüm konu başlıklarını birbirinden ayıran parçalı tekliflerde ısrarcı olduğunu söyledi.

Kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve gerçek bir esir takasını garanti edecek tüm tekliflere açık olduklarını arabuluculara ilettiklerini aktaran Şedid, Gazze'de soykırım yapan ve halkı açlığa mahkum edenlerin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini vurguladı.

Filistinliler soykırıma uğrarken Arap başkentlerinde İsrail bayraklarının dalgalanması utanç verici

ABD ile ortaklarının, İsrail'in işlediği bu katliamlara, aç bırakma politikası ve soykırıma ortak olduğunu kaydeden Şedid, Arap ülkelerinin de ellerinde İsrail'e baskı yapacak kozlar olmasına rağmen bunları kullanmadığını söyledi.

Şedid, Filistin halkı soykırıma uğrarken bazı Arap başkentlerinde İsrail bayraklarının dalgalanmasının utanç verici olduğunu dile getirdi.

Şedid ayrıca İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı mülteci kamplarına düzenlediği saldırılara, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlara, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde Müslümanların ibadet etmesinin engellenmesine de tepki gösterdi.